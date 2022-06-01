شاهد.. متحدث الزكاة: مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء لا تشمل التهرب الضريبي
تحدث متحدث هيئة الزكاة حمود الحربي، عن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية.
وقال حمود الحربي، إن مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لا تشمل الغرامات التي تم تسديدها قبل المبادرة وغرامات التهرب الضريبي والمبالغ المجدولة.
وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أعلنت عن إعادة إطلاق مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لجميع المكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، ولمدة ستة أشهر، ابتداءً من اليوم الأربعاء 1 يونيو 2022م وحتى 30 نوفمبر 2022م، وذلك بهدف تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
فيديو | متحدث هيئة الزكاة حمود الحربي: مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية لا تشمل الغرامات التي تم تسديدها قبل المبادرة وغرامات التهرب الضريبي والمبالغ المجدولة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Vd2NIIwCzJ
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2022
تنشد عن الحال هذا هو الحال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة
انتم رفعتوا الضرائب 15% والمخانيث التجار من مطاعم وبقالات ووكالات سيارات وادوات منزلية رفعوا الأسعار 200% يعني أخذوا حقهم من المواطن كامل مكمل ما نقص شيء وما يأكلها صدق إلا أهل الضمان الإجتماعي وحافز وحساب المواطن والعاطلين هم الحلقة الأضعف بين جميع السرابيت