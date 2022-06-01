بالصور.. الأخضر الأولمبي يرفع استعداده لمواجهة طاجيكستان ضمن كأس آسيا تحت23

ماجد محمد(صدى):

واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا اليوم الأربعاء تدريباته في العاصمة الأوزبكية طشقند، ضمن استعداداته لخوض منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

وأجرى “الأخضر” مساء اليوم حصته التدريبية على ملعب معهد السكك الحديدية في طشقند، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّق خلالها اللاعبون مرانًا تكتيكيًا في البناء تحت الضغط العالي، أعقبه تمرين تكتيكي في البناء ضد دفاع وسط الملعب.

ويواصل المنتخب الوطني في تمام السادسة والنصف من مساء غدٍ الخميس تدريباته على ملعب معهد السكك الحديدية، تحضيرًا لمواجهة منتخب طاجيكستان في أولى مبارياته ضمن كأس آسيا بعد غدٍ الجمعة.

يُذكر أن “الأخضر” سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة، على أن يخوض يوم الإثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو سيلاقي منتخب الإمارات في ختام دور المجموعات.