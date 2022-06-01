بالصور.. رجل يحرق نفسه أمام مارة وسياح بتركيا

أنقرة(صدى):

شهد برج جالاتا التاريخي في منطقة بيوجلو بتركيا يوم أمس حادث مروع حيث أقدم رجل على أحراق نفسه أمام أعين المارة والسياح.

وانتشرت صور الرجل وهو يشتعل، وذكر بعض المتداولين للصور أن الرجل أحرق نفسه بسبب ما مر به من أحدث أثرت على نفسيته، فيما تساءل آخرون عن السبب الحقيقي لما فعله.

وأبدى آخرون استنكارهم لتصرف المارة بسبب عدم مسارعتهم في إخماد ألسنة النيران على هذا الرجل، فيما ذكر آخرون أنه جرى إخماد النيران دون أن يتضح المصير النهائي لهذا الشخص.