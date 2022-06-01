إحالة 200 متجر إلكتروني مخالف للجنة مخالفات التجارة الإلكترونية

الرياض(صدى):

أعلنت وزارة التجـارة عن رصد عـدم التزام 200 متجر إلكتروني بمعايير الامتثال لموثوقية التجارة الالكترونيـة.

وأضافت أنه تم إحالة هذه المتاجر إلـى لجنـة النظـر فـي مخالفات نظـام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية لإيقاع العقوبات النظامية عليها.

وكان مجلـس التجارة الإلكترونيـة قـد أعلـن عـن إلـزام المتاجـر الإلكترونية بتطبيق 13 معياراً للموثوقية في التجارة الإلكترونية، منها توفير رقـم هـاتـف للتواصـل، وتوفير البريـد الإلكتروني، وتوفير المحادثة الفورية، وتوفير دفع إلكتروني موثوق من خلال البنكية المعتمدة، وتمكين المستهلك مـن تقـديـم شـكـوى فـي الموقع الإلكتروني، و تمكين تقديم شكوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي،موثوق من خلال القنوات البنكية المعتمدة.

يذكر أن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية نص على عقوبات على المتاجر المخالفة تشمل الغرامة المالية والتي تصـل لمليون ريال، وحجـب وإغلاق الموقع المخالف، والمنع من مزاولة النشاط.