أخصائي : كريمات تكبير أو تصغير وإزالة الترهلات بدون جراحة غير مفيدة وقد تسبب السرطان (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور ‏أحمد صفوت أخصائي جراحات التجميل وتنسيق القوام أن كريمات تكبير أو تصغير وإزالة الترهلات بدون جراحة التي يعلن عنها بالسوشيال ميديا غير مفيدة على الإطلاق ومع الوقت قد تسبب السرطان

‎وقال أحمد صفوت :” بخصوص عمليات تكبير الثدي والحشو المستخدم، فإنه يتم بناءا على طبيعية جسم المرأة والطبيب هو من يعرف حجم الحشو الأنسب حسب حجم الجسم وفي الأخير هذا القرار يكون مشترك بين المريض والطبيب”.

وأضاف ” هناك فرق بين عمليات تكبير الصدر وشده، حيث أن عمليات تكبير الصدر تتم عندما لا يكون هناك حجم في الصدر ونرغب في وكبيره، أما عمليات الشد تتم عندما يكون هناك حجم موجود بالفعل في الصدر ولكن فيه ترهل الذي ينتج عن الحمل، الرضاعة أو فقدان الوزن، وأوقات نجمع بين العمليتين”

ما هو الفارق بين تكبير الثدي أو شد الثدي وماذا يعني التكبير الذاتي له؟..

د. أحمد صفوت – أخصائي جراحات التجميل وتنسيق القوام يشرح التفاصيل#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SC3kBDpXiU — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 1, 2022