وظائف شاغرة في شركة ” بي كير“ بالرياض 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة عناية الوسيط لوساطة التأمين “بي كير”، عن توفر فرص وظيفية شاغرة في مدينة الرياض لحملة الدبلوم فأعلى.

وأشارت إلى الوظائف الشاغرة ومنها أخصائي ضمان الجودة بشرط الحصول على درجة الدبلوم فأعلى في تخصص علوم الحاسب أو تخصص آخر مناسب، وخبرة في نفس المجال لا تقل عن سنة، ومسؤول تطوير أعمال بشرط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ودرجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب أو تخصص آخر مناسب، وخبرة في تطوير الأعمال لا تقل عن سنة.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/02هـ الموافق 2022/06/01م.

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