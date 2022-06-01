استبعاد حجازي من مواجهة مصر وغينيا بسبب الإصابة

وكالات(صدى):

استبعد المنتخب المصري، بقيادة إيهاب جلال؛ أحمد حجازي، مدافع فريق الإتحاد، من مواجهة غينيا، المقرر إقامتها الأحد المُقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

و سمح إيهاب جلال بعد التنسيق مع الجهاز الطبي، بسفر حجازي إلى إسبانيا لاستكمال برنامجه التأهيلي على العضلة الضامة

وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري استكمال حجازي برنامجه العلاجي من أجل وصوله للجاهزية التامة للمشاركة بشكل طبيعي ومتواصل في المباريات القادمة .