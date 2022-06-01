الصمعاني لـ رؤساء المحاكم: التزموا بنظام الأحوال الشخصية ولائحته

الرياض(صدى):

التقى وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، اليوم رؤساء محاكم الأحوال الشخصية، مشددا على ضرورة الالتزام بنظام الأحوال الشخصية ولائحته.

وأضاف أن دور القاضي ينحصر في تطبيق النص النظامي على الواقعة المتنازع عليها، مؤكدا أن المحاكم عموماً شهدت الفترة الماضية تطويرات عديدة أهمها التطور الموضوعي والإجرائي.

ولفت إلى أن قضايا الأحوال الشخصية لها طبيعة مختلفة، تقتضي مراعاة المعايير الاجتماعية، والنظر في آثار الحكم على أفراد الأسرة.