الحكم في قضية دعوى تشهير رفعها جوني ديب ضد أمبر هيرد

واشنطن(صدى):

أصدرت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص، حكما بشأن دعوى تشهير رفعها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.

وحكمت بـ 15 مليون دولار لصالح جوني ديب في قضية التشهير ضد هيرد، حيث سيتم الإعلان مضمون الحكم عنه عند الساعة 3 مساء، بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ووفقا للمعلومات فإن جوني ديب لن يكون حاضرا في جلسة نطق الحكم في فيرفاكس بولاية فيرجينيا، “بسبب التزامات العمل المقررة مسبقا، وسيشاهد الجلسة من المملكة المتحدة”.

وكان جوني ديب رفع دعوى على هيرد يطالب فيها بتعويض مالي قدره 50 مليون دولار، بسبب مقال رأي كتبته لصحيفة واشنطن بوست في ديسمبر 2018، ادعت فيها أنها نجت من العنف المنزلي دون تحديد الكشف عن اسم المعتدي المزعوم.