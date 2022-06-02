ميزة جديدة في واتس آب لتعديل الرسائل دون حذفها

وكالات(صدى):

أعلن تطبيق ”واتس آب“ عن اختباره ميزة جديدة تسمح بتعديل رسائل مستخدميه لتصحيح أخطاء الكتابة دون حذفها من الدردشة وكتابة رسالة جديدة.

ولم يتم الإعلان عن أي معلومات حول ما إذا كان متلقي الرسالة سيتمكن من معرفة حالة تعديل الرسالة أم لا.

ومن غير المرجح أيضاً أن يستطيع المستخدمون إلقاء نظرة على سجل تعديل الرسالة النصية للتحقق من إصداراتها السابقة.

وكان التطبيق قد اختبر الميزة ذاتها في 2016، حيث شارك موقع ”WABetaInfo“ آنذاك تقارير مماثلة لبعض الإصدارات التجريبية، لكن الشركة توقفت بعد ذلك عن طرح الميزة لأسباب غير معلومة.