فيديو.. العرفج: جيل الطيبين «كذبة كبرى»

عادل الحربي(صدى):

وصف عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج جملة جيل الطيبين بأنها كذبة كبرى، مؤكدا أن الطيبة والسيئات موجودة في كل الأزمنة.

وقال العرفج خلال برنامج ياهلا: الله جعل البشرية بالخير والشر منذ زمن سيدنا آدم وحتى الآن نفس المستوى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين.

واعتبر العرفج أن كلمة جيل الطبيين تعد إسقاطا على أن الجيل الحالي غير طيبين، مضيفا: عندهم سيئات وعندنا سيئات، عندهم طيبة وعندنا طيبة.

وأضاف: يقول مفكر فرنسي نحن نحب الماضي ليس لأنه جميل ولكن لأنه ذهب ولو عاد لكرهناه، مشيرا إلى أنه يرفض خطف كلمة الطيبين وإسقاطها على جيل معين، لا يوجد جيل الطيبين ولا جيل سيء ولا زمن جميل.