فيديو.. العرفج: جيل الطيبين «كذبة كبرى»
وصف عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج جملة جيل الطيبين بأنها كذبة كبرى، مؤكدا أن الطيبة والسيئات موجودة في كل الأزمنة.
وقال العرفج خلال برنامج ياهلا: الله جعل البشرية بالخير والشر منذ زمن سيدنا آدم وحتى الآن نفس المستوى والرسول عليه الصلاة والسلام يقول الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين.
واعتبر العرفج أن كلمة جيل الطبيين تعد إسقاطا على أن الجيل الحالي غير طيبين، مضيفا: عندهم سيئات وعندنا سيئات، عندهم طيبة وعندنا طيبة.
وأضاف: يقول مفكر فرنسي نحن نحب الماضي ليس لأنه جميل ولكن لأنه ذهب ولو عاد لكرهناه، مشيرا إلى أنه يرفض خطف كلمة الطيبين وإسقاطها على جيل معين، لا يوجد جيل الطيبين ولا جيل سيء ولا زمن جميل.
د.العرفج: جيل الطيبين "كذبة كبرى"… و"الطيبة والسيئات" موجودة في كل زمان@Talhabeeb@Arfaj1#ياهلا_بالعرفج #روتانا_خليجية pic.twitter.com/k1iwAnBRYc
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 1, 2022
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 19890 ] نشر منذ ساعة واحدة
الله يعين من هو في مرماك
ضيقة الصدر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله لا يعيد جيل الطيبين كنت في غرفة مظلمة لوحدي ما عندي شيء يسليني وكنت حاطه على القناة الأولى وكنت أنتظر خواني الكبار يروحون للدوام علشان أروح لغرفهم وأشوف الدش وأتفرج على القنوات الأمريكية مثل MTV علشان اشوف الأغاني الجديدة اللي نزلت وأروح نهاية الأسبوع للمقهى وأسوي لها تنزيل في السي دي علشان اتسمع فيها على راحتي دائماً ولا أعزم عيال عمي وأخوياي ونجلس في الشارع نبسط فرشتنا يوم الشوارع فاضية زمان قبل لا تزدحم الحين ونجلس نسولف في قصص الجن والعفاريت وفلان يبي يقصونه اليوم موعد قصاصه وطلع في الجدار منثور دمه مكتوب مظلوم بالدم وكنا نصدقها لكن ذيك الأيام تعتبر جميلة مقارنة بزمن الملك عبد الله يوم انتشر الإرهاب في العالم وصار كل شيء مراقب وحظر تجول بعد الساعة 10 الليل ما تقدر تروح حتى للبقالة تشتري شيء تأكله