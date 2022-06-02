شاهد.. المريسل: الدوري هلالي

طلال الغامدي(صدى):

صرح الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل بأن علاقته برياضة المشي في تلك الفترة ممتازة مشيرا إلأى أنه يقوم بعمل حمية غذائية إذ خسر 12 كيلو جراما، قائلا: أثناء المشي قررت تشجيع الهلال.

وقال المريسل إنه اتخذ قرارات جديدة أثناء ممارسة المشي مثل تشجيع الهلال، والسبب في ذلك أنه لا يعجبه عمل الإعلام الهلالي، مشيرا إلى أن النصر في أيادٍ أمينة، وجمهوره ينتشر في كل المناطق، على حد قوله.

وأكد المريسل أن بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نصيب الهلال، قائلا: الدوري محسوم للهلال والأمر مسألة وقت، مرجعا السبب إلى الأوضاع التي يشهدها نادي الاتحاد، مشيرا إلى أن عبدالرزاق حمدالله مشتتا، وسيكون سببا في إخفاق الاتحاد، مضيفا: وصول الاتحاد لهذه المرحلة يعد مُنجز.