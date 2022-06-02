فيديو.. رامي صبري يشعل موسم جدة

جدة(صدى):

أشعل الفنان المصري مساء الأربعاء، رامي صبري حفله الغنائي ضمن فعاليات موسم جدة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت.

وكان رامي صبري، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم “مع نفسي”، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هاني.

يذكر أن موسم جدة يشهد أكثر من 2800 فعالية، تشمل إقامة 4 معارض عالمية، و7 مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالميتين، و20 حفلة غنائية عربية، و3 حفلات عالمية، و70 تجربة تفاعلية، و5 برامج وفعاليات بحرية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و60 عرض من الألعاب النارية.