جمال عارف: لن نفقد الأمل بعدما أصبح الاتحاد ينافس الهلال الكتف بالكتف

طلال الغامدي(صدى):

أكد الإعلامي الرياضي الاتحادي جمال عارف، على ثقته الكبيرة في ناديه، لا سيما بعدما أصبح يتنافس على لقب الدوري مع نظيره الهلال.

وقال عارف: في أصعب المراحل الاتحادية لم تهتز ثقتي بهذا العميد الكبير فما بالك واليوم الاتحاد في منافسة الكتف بالكتف مع الهلال على بطولة الدوري.

وتابع: أعرف أن الأمور أصبحت صعبة بعد أن كانت في المتناول ومع ذلك لن نفقد الأمل بشرط أن تعالج السلبيات الواضحة التي ظهرت على الفريق في الفترة الأخيرة.

يذكر أنه تبقى في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين جولتان فقط على النهاية، ولا بديل أمام الاتحاد عن الفوز في المباراتين المتبقيتين للتتويج بالدوري.