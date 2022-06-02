آمبر هيرد بعد تغريمها 15 مليون لجوني ديب: كنت اعتقد أني أمريكية حرة

واشنطن(صدى):

أصدرت الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بيانًا بعد ساعات من إصدار المحكمة حكمًا لصالح زوجها السابق الفنان جوني ديب مع تغريمها مبلغ 15 مليون دولار.

وقالت آمبرد هيرد: خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات، أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والسيطرة غير المتكافئة لزوجي السابق.

وتابعت: أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات إنها نكسة، إنه يعيد عقارب الساعة إلى الوراء إلى وقت يمكن فيه أن تتعرض المرأة التي تتكلم وتتحدث علانية للعار والإهانة، إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد.

وأضافت: أعتقد أن محامي جوني نجحوا في إقناع هيئة المحلفين بالتغاضي عن القضية الرئيسية المتعلقة بحرية التعبير وتجاهل الأدلة التي كانت حاسمة للغاية لدرجة أننا فزنا بها في المملكة المتحدة، أنا حزينة لأنني فقدت هذه القضية، لكنني ما زلت حزينة لأنه يبدو أنني فقدت حقًا اعتقدت أنه كان لي كأميركية التحدث بحرية وانفتاح .