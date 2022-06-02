موعد عرض النسخة الكوري من La Casa de Papel

سول(صدى):

كشفت منصة نتفليكس، عن موعد طرح النسخة الكورية من مسلسل La Casa de Papel تحت عنوان “سرقة الأموال” كوريا- المنطقة الاقتصادية المشتركة.

وأوضحت أنه من المقرر أن تعرض أولى حلقات النسخة الكورية Money Heist: Korea يوم 24 من يونيو الجاري.

وتدور أحداث المسلسل في الوقت الذي تكون فيه كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية على وشك إعادة الوحدة السلمية بينهما، بعد 80 عاما من الانقسام، وفيما يبدآن في طباعة عملة موحدة جديدة تماما، يتم تنظيم عملية سرقة ويتم تنفيذها بواسطة طاقم من اللصوص الخبراء.