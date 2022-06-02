بالفيديو.. ممرضة تسحل مسنة بطريقة وحشية بمستشفى أمراض عقلية

لندن(صدى):

كشفت كاميرات المراقبة، ممرضة منزوعًا من قلبها الرحمة، تسحل مسنة بعمر 88 سنة بطريقة وحشية، في مشهد مرّوع حتى البكاء بأحد مستشفيات الأمراض العقلية بانجلترا.

وحُبست المممرضة جين بيفرلي جريفيث البالغة من العمر 66 عامًا ، بعد أن تم تصورها بكاميرا المراقبة وهي تركل المسنة الضعيفة إلى الأرض.

وقالت الممرضة في التحقيقات :” أن المريضة المسنة سقطت عن طريق الصدفة ، وأخبرت العاملين في مستشفى فورنيس العام ، كمبريا، بأنها تعثرت.”

والجدير بالذكر أن لقطات الفيديو المروعة التي تم عرضها أثناء محاكمة الممرضة، كشفت كيف تصارعت مع السيدة المسنة في الردهة؛ قبل دفعها على أرضية غرفة جانبية، كما أنه يمكن سماع صراخ المسنة في لقطات الفيديو .