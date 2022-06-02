خلطات طبيعية تساعدك على تطويل الشعر في فترة قصيرة

أميرة خالد(صدى):

تبحث الفتيات دائمًا عن طرق لجعل الشعر انسيابيًا ناعمًا من خلال استخدام الخلطات الطبيعية البسيطة في المنزل، ونستعرض أبرزها خلال هذا التقرير.

‏

حليب جوز الهند

يساعد حليب جوز الهند على تطويل الشعر في فترة قصيرة من خلال الحرص على المداومة عليه.

وأضافة بذور الحلبة إلى حليب جوز الهند وتركها على الشعر لمدة نصف ساعة.

الثوم

يساعد الثوم على تطويل الشعر أقل وقت ممكن ويمكن استخدامه عن طريق فرمه وخلط عليه المايونيز والزبادي، للحصول على قوام كريمي.

عصير البصل

يحتوي عصير البصل على الكبريت والذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين ويساعد على إعادة نمو الشعر بالإضافة لإمكانية التخلص من القشرة.