أوبك+: يمكن الموافقة على تعويض الإنتاج النفطي الروسي تدريجيا

وكالات(صدى):

كشف منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك+”، أن روسيا قد توافق على تعويض أوبك+ عن الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي.

وقالت “أوبك+”: “يمكن الموافقة على تعويض الإنتاج الروسي تدريجيا”، مشيرة إلى أن العقوبات الغربية أدت لانخفاض إنتاج موسكو حوالي مليون برميل عن حصتها في أوبك+.

يُذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي كانوا قد اتفقوا على خطة تقضي بحظر ما يزيد على ثلثي واردات النفط الروسي.

وسيطال الحظر النفط الذي يصل دول الاتحاد عن طريق البحر وليس عبر خط الأنابيب؛ وذلك بعد معارضة من المجر.