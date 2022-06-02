أمانة جدة تعلن بدء الالتزام بتسوير الأراضي على المحاور والشوارع الرئيسية
أعلنت أمانة جدة عن بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى، وستكون نهاية المهلة بالإلتزام بالتسوير بدءًا من تاريخ 2022/7/1م.
1- طريق الملك عبدالعزيز + الأندلس.
2- طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز.
3- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.
4- طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.
5- طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
6- طريق المدينة المنورة.
7- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
8- شارع السلام.
9- شارع صاري.
10- شارع فلسطين.
11- شارع حراء.
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