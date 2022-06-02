أمانة جدة تعلن بدء الالتزام بتسوير الأراضي على المحاور والشوارع الرئيسية

جدة(صدى):

أعلنت أمانة جدة عن بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى، وستكون نهاية المهلة بالإلتزام بالتسوير بدءًا من تاريخ 2022/7/1م.

1- طريق الملك عبدالعزيز + الأندلس.

2- طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز.

3- طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

4- طريق الملك فهد بن عبدالعزيز.

5- طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

6- طريق المدينة المنورة.

7- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز.

8- شارع السلام.

9- شارع صاري.

10- شارع فلسطين.

11- شارع حراء.