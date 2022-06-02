بالفيديو.. طائرات الدرون ترصد المخاطر بمؤسسة تحلية المياه

الرياض(صدى):

كشف المهندس عصام البيشي مدير إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي للمؤسسة الأزمة لتحلية المياه المالحة، عن استخدام المؤسسة لطائرات الدرون في عمليات رصد المخاطر لمنظومة الإنتاج والنقل.

وتفصيلاً، قال “البيشي” في حديثه: “في هذه المبادرة استخدمنا تقنيات الدرون المدعم بخصائص وتقنيات الذكاء الاصطناعي للقيام ببعض المهام مثل فحص الأعطال ورؤية الحاسوب والكشف عن الحرائق والمخاطر الأمنية”.

وأضاف عن استخدام طائرات الدرون: “استخدمنا طائرات الدرون في عمليات حصر الأصول المتواجدة بالمؤسسة، حيث تساعد هذه المبادرة على الكشف المبكر للمخاطر بالإضافة لسرعة الاستجابة في حالة حدوث خطأ”، وذلك بحسب قناة “العربية السعودية”.