عبدالعزيز المقبل: لا يوجد تغيير في سياسات الانتاج ولا يوجد تغيير في خطة أوبك+ ( فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح المختص في شؤون الطاقة عبدالعزيز المقبل، أنه يوجد تغيير في خطة أوبك+ التي وضعت، ولا يوجد خروج عن المسار المتفق عليه من قبل المنتجين.

وقال “المقبل “خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”:” أن ما جرى بين أوروبا وروسيا لم يكسب الصفة القطعية الدولية عن طريق الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.”

وأضاف “المقبل “:” أنه لا يوجد ما يدفع هذه المجموعة لأن تتناول هذا الملف خارج إطاره السياسي، مؤكداً أن إدارة السوق النفطي تُدار بطريقة ممتازة.”

وأفاد عبدالعزيز المقبل بأن العقوبات الأوروبية، حظرت عن نفسها استيراد الإمدادات الروسية، وعليها أن تتحمل هذه المسؤولية .

فيديو | المتخصص في شؤون الطاقة عبدالعزيز المقبل لـ #هنا_الرياض: لا تغيير في خطة أوبك+ التي وضعت، ولا يوجد الخروج عن المسار المتفق عليه من قبل المنتجين pic.twitter.com/n0bop9QZIC — هنا الرياض (@herealriyadh) June 1, 2022