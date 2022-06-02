أب يرفض إضافة نجله لسجل الأسرة في جازان

جازان(صدى):

تقدم “شاب” على تقديم شكوى ضد والده في إحدى محاكم جازان؛ وذلك بسبب امتناع الأخير عن إضافته إلى سجل الأسرة.

ورفض الأب التجاوب مع خطابات الأحوال المدنية الموجهة إلى محافظ المحافظة للحضور للأحوال، وتوقيعه على نماذج إضافة ابنه لسجل الأسرة، ما نتج عنه استجوابه والتحقيق معه.

وأفاد “الإبن” أن والده لم يضفه إلى سجل الأسرة ولم يستخرج له هوية وطنية دون معرفة بالأسباب، مشيرا إلى أن لديه أوراقا جاهزة تبق لها فقط توقيع والده على بعض النماذج، إلا أنه يرفض ذلك.

وسيتم إحالة “الأب” للمحكمة العامة، لطلب إثبات إدانته بما أسند إليه، والحكم بمعاقبته وفق المادة 13 من نظام الحماية من الإيذاء وأن الحق الخاص لا يزال قائما لابنه، وذلك بحسب صحيفة “الوطن”.