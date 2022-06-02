شركة بوبا العربية توفر فرص وظيفية
كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر فرص وظيفية وتدريبية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- مسؤول أول – مركز الاتصال (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، تخصصات الرعاية الصحية) أو ما يعادلها.
– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.
2- أخصائي استقطاب المواهب (جدة):
– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير):
– مكان التدريب (الرياض).
– لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.
وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:
1- مسؤول أول – مركز الاتصال (جدة).
2- أخصائي استقطاب المواهب (جدة).
3- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير).
السوسه[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 15 دقيقة
شركة بوبا تبي كوادر بشريه لان شركة الصحه القابضه بتتعاقد معهم للتامين المواطنين السعوديين بالقطاع الخاص والعام