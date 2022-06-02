شركة بوبا العربية توفر فرص وظيفية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بوبا العربية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر فرص وظيفية وتدريبية بمدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:

1- مسؤول أول – مركز الاتصال (جدة):

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، تخصصات الرعاية الصحية) أو ما يعادلها.

– لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي استقطاب المواهب (جدة):

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

3- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير):

– مكان التدريب (الرياض).

– لحملة البكالوريوس في مختلف التخصصات.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي:

1- مسؤول أول – مركز الاتصال (جدة).

2- أخصائي استقطاب المواهب (جدة).

3- فرص تدريب لحديثي وحديثات التخرج عبر (تمهير).