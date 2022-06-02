بالفيديو .. كلاب ضالة تطارد طفلة لافتراسها بالقريات
وثق مقطع فيديو للحظة تعرض طفلة صغيرة لهجوم عنيف من الكلاب الضالة بمنطقة القريات التابعة لمنطقة الجوف .
وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي تسير على الطريق ، وفجأة قطع خطاها عدد من الكلاب الضالة وحاولوا الهجوم عليها، فأسرعت الطفلة بالركض وهي تصرخ بشدة، والكلاب تركض من خلفها، تحاول الفتك بها .
وبيّن الفيديو أحد المواطنين الذي ركض على عجل نحو الطفلة وأبعد الكلاب عنها، وانقذها قبل أن يفتكوا بها ، فيما أخذها مواطن آخر وحاول تهدأتها وطمأنتها
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحمدلله على سلامة الطفلة،
والشكر الجزيل لمن قاموا بمساعدتها والتهدية من روعها،
الله يكتب أجرهم ويجزاهم خير الجزاء.
صورة مع التحية لقسم مكافحة الحيوانات السائبة والضاله،التابع لوزارة الشئون البلدية والقروية،فالمنطقة،
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 933 ] نشر منذ 36 دقيقة
الحمدلله على سلامة الطفلة،
والشكر الجزيل لمن قاموا بمساعدتها والتهدية من روعها،
الله يكتب أجرهم ويجزاهم خير الجزاء.
صورة مع التحية لقسم مكافحة الحيوانات السائبة والضاله،التابع لوزارة الشئون البلدية والقروية،فالمنطقة،
اللهم احفظ مملكتنا من شر المفسدين[ عدد التعليقات: 9440 ] نشر منذ 17 دقيقة
الحمدلله