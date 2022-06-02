بالفيديو .. كلاب ضالة تطارد طفلة لافتراسها بالقريات

الجوف(صدى):

وثق مقطع فيديو للحظة تعرض طفلة صغيرة لهجوم عنيف من الكلاب الضالة بمنطقة القريات التابعة لمنطقة الجوف .

وأظهر مقطع فيديو الطفلة وهي تسير على الطريق ، وفجأة قطع خطاها عدد من الكلاب الضالة وحاولوا الهجوم عليها، فأسرعت الطفلة بالركض وهي تصرخ بشدة، والكلاب تركض من خلفها، تحاول الفتك بها .

وبيّن الفيديو أحد المواطنين الذي ركض على عجل نحو الطفلة وأبعد الكلاب عنها، وانقذها قبل أن يفتكوا بها ، فيما أخذها مواطن آخر وحاول تهدأتها وطمأنتها