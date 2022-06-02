فتاة تخاطر بحياتها للزواج من شاب تعرفت عليه عبر الإنترنت

دكا(صدى):

عرضّت فتاة بنجلادية خلال الأيام القليلة الماضية حياتها للخطر وغامرت؛ من أجل الزواج من رجل هندي عرفته عبر الإنترنت.

دخلت كريشنا ماندال في علاقة حب مع رجل هندي، تعرفت عليه عبر الإنترنت يدعى أبهيك، ووقع الاثنان في الحب ثم خطط الاثنين للقاء والزواج، ليمنع الفتاة البالغة من العمر 22 عاماً من ذلك أنها لا تمتلك زواج سفر.

فقامت الفتاة البنجلادية بوضع خطة من أجل الوصول إلى حبيبها، واستطاعت أن تجد خطة بديلة تستطيع من خلالها الوصول إلية بدون جواز سفر .

وقررت كريشنا أولاً بالتسلق عبر سونداربانس، وهي غابة مستنقعية شهدت العديد من هجمات النمور القاتلة للأشخاص، ثم سبحت لمدة ساعة في نهر ماتلا، حيث من المعروف أن تماسيح المياه المالحة تنتظر الطيور والثدييات والإنسان العرضي عليها.

ونجت كريشنا من محنتها بشكل مدهش، وتزوجت يوم السبت، 28 مايو من أبهيك في معبد كاليجات في مدينة كولكاتا الهندية، كلكتا سابقا.

وعلى الفور انتشرت رحلة كريشنا الملحمية على نطاق واسع عبر جنوب 24 بارجاناس في البنجال، ووصل الخبر إلى الشرطة المحلية.

والجدير بالذكر أنها ليست الحكاية الأولى لرحلة ملحمية في خليج البنجال هذا العام، حيث قرر رجل لم ير زوجته لمدة عامين بسبب قيود السفر أثناء جائحة كورونا، من التجديف لأكثر من ألف ميل في زورق مطاطي قابل للنفخ حتى يستطيع رؤيتها ولم شملهم.