هيئة تقويم التعليم والتدريب توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف (مراقبين وإدارية وهندسية وتقنية) بعدة مدن بالمملكة.

وأوضحت الهيئة ان المسميات الوظيفية هي :

1- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة: - يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل. - مسؤول عن توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار.

– أماكن العمل (مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية)، وأخرى.

2- أخصائي إحصاء: - مكان العمل (الرياض). - بكالوريوس :إحصاء ، تخصص ذو علاقة خبرة مهنية: 4 سنوات

3- أخصائي إدارة مشاريع: - مكان العمل (الرياض). - بكالوريوس :إدارة المشاريع ، إدارة اعمال. خبرة مهنية: 1 الى 3 سنوات – إجادة اللغة الإنجليزية.

4- أخصائي عمليات: - مكان العمل (الرياض). - بكالوريوس: إدارة الجودة ، إدارة اعمال خبرة مهنية: 1 إلى 5 سنوات.

5- مدير مشاريع: - مكان العمل (الرياض). - درجة الماجستير في تخصص (إدارة مشاريع، الإدارة والتنظيم ، إدارة الاعمال ،الهندسة ، حاسب آلي وعلومه) أو تخصص ذو علاقة. - خبر لا تقل عن 4سنوات.

وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا