هيئة تقويم التعليم والتدريب توفر وظائف شاغرة
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن إتاحة وظائف (مراقبين وإدارية وهندسية وتقنية) بعدة مدن بالمملكة.
وأوضحت الهيئة ان المسميات الوظيفية هي :
1- متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة: - يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل. - مسؤول عن توجيه الطلاب / الطالبات اثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار.
– أماكن العمل (مكة المكرمة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية)، وأخرى.
2- أخصائي إحصاء: - مكان العمل (الرياض). - بكالوريوس :إحصاء ، تخصص ذو علاقة خبرة مهنية: 4 سنوات
3- أخصائي إدارة مشاريع: - مكان العمل (الرياض). - بكالوريوس :إدارة المشاريع ، إدارة اعمال. خبرة مهنية: 1 الى 3 سنوات – إجادة اللغة الإنجليزية.
4- أخصائي عمليات: - مكان العمل (الرياض). - بكالوريوس: إدارة الجودة ، إدارة اعمال خبرة مهنية: 1 إلى 5 سنوات.
5- مدير مشاريع: - مكان العمل (الرياض). - درجة الماجستير في تخصص (إدارة مشاريع، الإدارة والتنظيم ، إدارة الاعمال ،الهندسة ، حاسب آلي وعلومه) أو تخصص ذو علاقة. - خبر لا تقل عن 4سنوات.
وأفادت بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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