الفنان تيم حسن يتعرض لحملة انتقادات بعد تهنئته لجوني ديب

دمشق(صدى):

واجه الفنان السوري تيم حسن حملة من الانتقادات والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام بتهنئة الممثل الأمريكي جوني ديب ،الذي كسب قضية التشهير ضد زوجته السابقة آمبر هيرد.

وكتب تيم حسن في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر: ”مبروك للرائع جوني ديب، من حسن حظي تعرفت عليه من خلال عدة لقاءات، مثال حقيقي للطف والتواضع، فوز مستحق وواضح“.

وقامت ناشطة على تويتر تدعى ”أمل“ بالتعليق على تغريدة تيم حسن: ”دي مش تهنئة، دي أمنية وحلم عندك بالحق وتبرئة ساحة كل إنسان حاولت زوجته أن تشوهه بالكذب واستعطاف الناس“.

وقال ”فواز حوا“: ”الأفضل كان أن تنشر الصورة كنوع من الدعم له وهو متهم قبل نطق الحكم إذا كنت مؤمنا به وتعرفه جيدا“، بينما قال آخر :” ترى أخد حكم محكمة مو فاز شامبيونزليغ“.

والجدير بالذكر أن هيئة المحلفين منحت ديب تعويضاً قدره 15 مليون دولار من هيرد، خفضته القاضية إلى 10.35 مليون دولار التزاما بالحد الأقصى الذي تحدده الولاية للتعويض عن الضرر، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.