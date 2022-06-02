“وزارة التعليم” تؤكد على أهمية تطبيق الاختبارات الوطنية للمرحلتين الإبتدائية والمتوسطة

الرياض(صدى):

شددت وزارة التعليم على كافة الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة اعتبارًا من الأحد القادم، بأهمية تطبيق الاختبارات الوطنية في كافة مدارس المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة؛ للبنين والبنات والتي ستستمر 8 أيام.

كما خصصت الاختبارات لطلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط والصف السادس الابتدائي والصف الثالث الابتدائي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الاختبارات تأتي انطلاقاً من الأدوار التكاملية والتنسيق المتواصل بين الوزارة وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأفادت بأن ذلك جاء لتحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية 2030).