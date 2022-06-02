بالصور.. امرأة تلد طفلها على الشاطئ

واشنطن(صدى):

قررت سيدة أمريكية وزوجها ولادة طفلها بمياه أحد شواطئ المحيط الهادي، حيث ولدت الطفل على شاطئ بلايا ماجاجوال ، نيكاراجوا.

وأنجبت السيدة ابنها دون مساعدة طبية؛ وذلك بعد رفضها إجراء الفحوصات طوال فترة حملها

ومن جانبها، قالت السيدة الأمريكية: “كان للأمواج نفس إيقاع الانقباضات الولادة، وهذا التدفق السلس جعلني أشعر أنني بحالة جيدة حقًا”.

وعن اتخاذها لهذا القرار، أضافت: “خطرت لي هذه الفكرة في رأسي وأردت أن أنجب في المحيط ولأن الظروف كانت مناسبة في ذلك اليوم ، هذا ما فعلته”.