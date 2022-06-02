طريقة استحمام رواد الفضاء رغم انعدام الجاذبية

بكين(صدى):

قامت رائدة فضاء صينية، والتي تعمل في محطة الفضاء تيانغونغ الصينية، وتدعى وانغ يابينغ، بنشر مقطع فيديو، بيّنت فيه كيف تهتم بزينتها، لاسيما شعرها، رغم الإعاقة بسبب انعدام الجاذبية.

وأظهر كيفية غسل رواد الفضاء لشعر رؤوسهم خلال وجودهم في مهمات خاصة بمحطة الفضاء تيانغونغ، إذ أنهم يقضوا وقتاً طويلاً في المحطة، تصل لمئات الأيام المتواصلة.

وشارك حساب “سي إن إس إيه” (CNSA Watcher) عبر تويتر، المهتم بأخبار وكالة الفضاء الصينية، المقطع الذي وثقته رائدة الفضاء من المحطة.

وجاءت وانغ في الفيديو، برفقة الأدوات التي تستخدمها مثل: مستحضر الصابون والشامبو والماء، إلى جانب قفازات بلاستيكية مصنوعة خصيصاً لهذا الغرض.

وبيّن الفيديو، تطاير شعرها بشكل مفاجئ بسبب انعدام الجاذبية، رغم محاولات فرده بالماء، وهو ما صعّب مهمتها في عملية الغسل.

والجدير بالذكر أنه بسبب اختلاف طبيعة ظروف الجاذبية، يعيش رواد الفضاء تجارب مختلفة في أعمال حياتهم اليومية، خلال وجودهم في المهمات الفضائية.