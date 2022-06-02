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شركة المياة الوطنية توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة

شركة المياة الوطنية توفر وظائف شاغرة لذوي الخبرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المياة الوطنية (NWC) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن توفر وظائف لذوي الخبرة في جميع مناطق المملكة (المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، المنطقة الغربية، المنطقة الشمالية، المنطقة الجنوبية).

واوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية وشروط الوظائف هي :

1- رئيس قسم الجدولة (الرياض): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

2- رئيس قسم المطالبات والنزاعات (الرياض): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال ذات صلة.

3- أخصائي تقدير التكلفة (الرياض، المنطقة الجنوبية): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة المشاريع) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

4- أخصائي العقود والمشتريات (المنطقة الشرقية، الشمالية، الغربية): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

5- أخصائي التخطيط الاستراتيجي (المنطقة الشرقية، الشمالية، الغربية): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال، المالية، إدارة المعلومات) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

6- أخصائي تأهيل الموردين (الرياض): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة.

7- أخصائي نظم إدارة المستودعات(الرياض): - درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، وغيرهم من المسميات الوظيفية

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1443/11/03هـ الموافق 2022/06/02م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن طريقة التقديم ومعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:هنا

(ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة)


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