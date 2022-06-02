” فهد باوزير ” توضح أهمية الأمان المالي وكيف ينعكس إيجابًا على حياتنا ( فيديو )

أميرة خالد(صدى):

أكدت الدكتورة فهد باوزير، أخصائي نفسي أول اكلينيكي أن الأمان المالي مهم جدًا، لافتًا أنه من الضروري أن تقوم الأسرة بتعليم الأبناء التخطيط المالي منذ أن يبدأ الأطفال بأخذ المصروف .

وقالت باوزير خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية”:” أن التخطيط المالي يأتي من خلال إعطاء الأطفال المصروف شهري، مع توعيتهم ولفت انتباههم لضرورة الإدخار من هذا المصروف”.

وأفادت باوزير بأنه من الطبيعي عندما يبدأ الشخص بالعمل ويصبح في يده مبلغ مالي كبير، أن يتصرف بشكل مبالغ في صرف الأموال، وخاصةً إن كان الشخص لديه هوس الشراء .

وأضافت :” أن الأمان المالي ضروري ومهم ولكن الأهم أن يمتلك الشخص ثقافة مالية”، لافتة أن هناك كتب كثيرة تتحدث عن الأمور المالية وكيفيفة تربية الأبناء بعقلية الغني والفقير