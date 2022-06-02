شاهد .. مقطع موثق للمكان الذي سقطت منه قطعة خرسانية على سيارة عائلية

الرياض(صدى):

وثق مقطع فيديو، المكان الذي سقطت منه قطعة خرسانية بجسر قطار الرياض على سيارة عائلة، مما أدى إلى تحطيمها وإصابة ركابها.

وأظهر مقطع الفيديو سقوط قطعة خرسانية “إسمنتية” من جسر قطار الرياض على سيارة عائلة، مما أسفر عن تحطمها.

وبيّن الفيديو، تحطم السيارة بعدما سقطت قطعة الخرسانة عليه، على طريق الملك عبدالله، مما أدى إلى إصابة قائد المركبة والأشخاص الذين كانوا برفقته بإصابات كبيرة، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي حلّت بهم