متى يُصبح فرط التعرّق حالة مرضية تستوجب العلاج؟.. طبيب جلدية يُجيب

أميرة خالد(صدى):

أوضح الدكتور محمد السليمان طبيب الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، أن هناك بعض الحالات يكون فيها فرط التعرق حالة مرضية تستوجب العلاج.

وأوضح “السليمان” أن فرط التعرق يحدث بسبب اعتلالات معينة فهذا يكون اعتلال مرضي خاصة عند تجاوزه الحد الطبيعي ويصبح مؤثرًا على حياة الإنسان.

وأشار “السليمان” إلى أن أبرز الأدوية التي تُسبّب فرط التعرّق مثل “أدوية السكري” وبعض المسكنات وأدوية أخرى قد تسبب الانسحاب منها فرط التعرق، بحسب برنامج “صباح السعودية”.