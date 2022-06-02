متى يُصبح فرط التعرّق حالة مرضية تستوجب العلاج؟.. طبيب جلدية يُجيب
أوضح الدكتور محمد السليمان طبيب الأمراض الجلدية وجراحة الجلد والعلاج بالليزر، أن هناك بعض الحالات يكون فيها فرط التعرق حالة مرضية تستوجب العلاج.
وأوضح “السليمان” أن فرط التعرق يحدث بسبب اعتلالات معينة فهذا يكون اعتلال مرضي خاصة عند تجاوزه الحد الطبيعي ويصبح مؤثرًا على حياة الإنسان.
وأشار “السليمان” إلى أن أبرز الأدوية التي تُسبّب فرط التعرّق مثل “أدوية السكري” وبعض المسكنات وأدوية أخرى قد تسبب الانسحاب منها فرط التعرق، بحسب برنامج “صباح السعودية”.
#صباح_السعودية | د. محمد السليمان: هذه هي أبرز الأدوية التي تُسبّب فرط التعرّق. #قناة_السعودية pic.twitter.com/fUbPpcXUJY
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 2, 2022
#صباح_السعودية | متى يُصبح فرط التعرّق حالة مرضية تستوجب العلاج؟ د. محمد السليمان. #قناة_السعودية pic.twitter.com/cOBeYPoSQA
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) June 2, 2022
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