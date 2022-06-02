بالصور .. مواصفات وأسعار سيارة بي ام دبليو X1 2023 الجيل الجديد

أميرة خالد(صدى):

أعلنت بي ام دبليو الستار عن سيارة X1 2023 الجديدة كلياً، أصغر SUV في مجال العلامة البافارية، وإن كانت أكبر بشكل ملحوظ من الموديل السابق.

وجاءت السيارة بتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص.

وتميزت السيارة بجنوط 18 أو 19 أو 20 إنش جديدة، وشاشة منحنية موحدة في الداخلية تشمل لوحة عدادات رقمية 10.25 إنش وشاشة معلومات ترفيهية مركزية 10.7 إنش.

وانفردت السيارة بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر محدث بقوة 245 حصان وعزم 400 نيوتن متر، ويتم إرسال القوة لجميع العجلات الأربعة، وتتوفر السيارة بنظام تعليق رياضي من قسم M بشكل اختياري.

والجدير بالذكر أن بي ام دبليو X1 2023 الجديدة ستنطلق في الأسواق العالمية في الربع الأخير من العام الجاري بأسعار تبدأ من 38,600 دولار – 144 ألف ريال قبل الضرائب المختلفة.