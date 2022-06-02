المالية تعلن عن بدء التقديم في برنامج زمالة الكفاءات السعودية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة المالية السعودية ومجموعة البنك الدولي “WBG”، عن إطلاق “برنامج زمالة الكفاءات السعودية”، بهدف توفير فرص عمل للكفاءات السعودية في مقر المجموعة في واشنطن، أو في أي من المكاتب التابعة لها حول العالم.

وأشارت إلى التخصصات المستهدفة وتشمل “القانون، الاقتصاد، العلوم الاجتماعية، الإدارة العامة، العلوم البيئية، إدارة الأعمال، الموارد البشرية، المالية، المحاسبة، تقنية المعلومات، العلاقات الدولية، علم الجريمة، العدالة الجنائية، الأعمال التجارية”.

واشترطت أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على مؤهل علمي في التخصصات الموضحة أعلاه مع خبرة لا تقل عن سنتين أو ما يعادلها، وإجادة اللغة الإنجليزية هنا