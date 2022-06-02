أوبك+ توافق على زيادة الإنتاج 648 ألف برميل يوميا في يوليو وأغسطس

وكالات(صدى):

وافقت أوبك+، اليوم الخميس، على زيادة الإنتاج 648 ألف برميل من النفط يوميا في يوليو وأغسطس.

وكان مصدر من أوبك بلس، قد أعلن اليوم أن روسيا قد توافق على أن تعوض أوبك بلس الانخفاض الحالي في إنتاجها النفطي بسبب العقوبات، وفقا لـ”رويترز”،

وأضاف المصدر، أنه من الممكن الموافقة على تعويض الإنتاج الروسي تدريجيا، إلا أنه لا يوجد ضمان مؤكد على صدور هذه الموافقة