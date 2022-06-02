إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 120 ألف ريال

الرياض(صدى):

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بإدانة مخالف لنظام السوق المالية.

وأضافت أن المخالف قام بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم الشركات، حيث قام من خلال المحفظة الاستثمارية العائدة له، بشراء أسهم عدد من الشركات المدرجة والترويج لها من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بقصد حث الآخرين على الشراء أو البيع في أسهم تلك الشركات، ومن ثم إدخال أوامر بيع بعد تأثر سعر السهم ارتفاعاً، ما يعد تلاعباً واحتيالاً.

وقررت اللجنة فرض غرامة مالية عليه قدرها 120 ألف ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره أكثر من 173 ألفاً ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية.