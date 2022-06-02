شاهد.. أول ظهور لجوني ديب بعد صدور الحكم في قضية التشهير ضد آمبر هيرد

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو أول ظهور للممثل الأمريكي جوني ديب في مقهى بنيوكاسل في بريطانيا، بعد صدور الحكم في قضية التشهير مع أمبر هيرد.

وظهر جوني ديب يمشي في حديقة المقهى ويبتسم للمعجبين، ويصافح بعضًا من أيديهم، كما ارتدي نظارة شمسية زرقاء وقبعة، مع سترة بنية اللون وسروال أخضر.

وكانت هيئة محلفين أميركية، أصدرت قرارا يدين الممثلة، أمبر هيرد، بتهمة التشهير بزوجها السابق، جوني ديب، من خلال ترويج مزاعم بأنها اعتدى عليها وعرضها للعنف الأسري.