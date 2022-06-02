ضبط طراد إيراني اعتاد سلب لنجات الصيد الكويتية

خالد الظفيري(صدى):

ضُبط طرادا إيرانيا، حاول سلب لنجات الصيد الكويتية في المياه الاقليمية الكويتية على مدار الشهرين الماضيين، من قبل رجال الادارة العامة لخفر السواحل، حيث كان على متنه 3 بحارة إيرانيين وجرى إحالتهم الى جهات التحقيق.

وكشفت غرفة عمليات خفر السواحل عن تلقيها بلاغ يفيد قيام طراد بسلب لنج صيد كويتي داخل المياه الاقليمية الكويتية.

وانتقل رجال خفر السواحل على الفور إلى الموقع وقاموا بمحاصرة الطراد الايراني بعد اطلاق عدة أعيرة نارية أجبرت البحارة الإيرانيين على تسليم أنفسهم