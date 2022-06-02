تحذير عاجل من فيفا إلى الهلال بشأن جيوفينكو

طلال الغامدي(صدى):

حذرت غرفة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، نادي الهلال من عقوبات سيتعرض لها الأخير حال عدم سداد مستحقات لاعب الهلال السابق الأرجنتيني سباستيان جيوفينكو.

وكان اللاعب قد رحل في أغسطس الماضي عقد إنهاء عقده بالتراضي، إلا أن نادي الهلال لم يسدد باقي مستحقات اللاعب، وأكدت الغرفة أن الهلال ستعرض لعدة عقوبات حال عدم تسديده لمستحقات اللاعب.

وتمثلت هذه العقوبات في منع الهلال من تسجيل أي لاعبين جدد، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، حتى يتم دفع المبلغ المستحق، ويجب أن تصل المدة القصوى للحظر إلى 3 فترات تسجيل كاملة ومتتالية.