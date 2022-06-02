الشباب يوضح حقيقة انتقال تمبكتي للهلال
أكد عبدالله الفارس مدير إدارة الإعلام والاتصال بنادي الشباب، أنه لا توجد أي نية للاستغناء عن خدمات حسان تمبكتي مدافع الفريق.
وقال عبدالله الفارس:”الخبر غير صحيح إطلاقاً، اللاعب حسان تمبكتي من ركائز الفريق ولا توجد نية للاستغناء عنه”.
وأشار:”يستغرب إثارة مثل هذه الأكاذيب في هذا التوقيت وهو في مهمة وطنية ! التمصدر ظاهرة مرضية يجب إيجاد علاج لها”.
وكان الإعلامي فهد المري ذكر:”هناك مفاوضات لانتقال تمبكتي إلى الهلال إما بالإعارة أو الانتقال النهائي ولكن بشرط إيقاف التسجيل عن النادي الأزرق من مركز التحكيم الرياضي”.
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