بالفيديو.. ” العبد العالي”يوضح هل سيكون التأمين الطبي مجانيا لجميع المواطنين

الرياض(صدى):

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي ‏هل سيكون “التأمين الطبي” مجانيا لجميع المواطنين ، مبيناً موقف العاطلين عن العمل، أو المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

وقال العبد العالي :” التأمين الطبي المجاني يعتبر من الأمور الأساسية وكل ماسيتم تنفيذه سيصب على استدامة هذه الأمور، فاستدامة مجانية العلاج من الأمور الأساسية التي ستتحقق في هذه القرارات وهذه الجوانب التي تم اعتمادها ومن بينها مركز التأمين الوطني”.

وأضاف ” كل من هم مشمولين بخدمات الصحية الحكومية ومستفيدين منها داخل المملكة، من كافة الفئات والمواطنين، سيكونوا بالتأكيد مشمولين “.