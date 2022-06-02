بايدن : السعودية أظهرت قيادة شجاعة في جهودها لتمديد الهدنة باليمن

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، رسالة شكر، للقيادة السعودية الشجاعة، مرحباً بتمديد هدنة بين طرفي الصراع في اليمن.

وصرح بايدن قائلاً “كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما منذ بدأت الحرب الرهيبة قبل سبع سنوات بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل”.

وأضاف ” عمان ومصر والأردن لعبت دورا جعل من عملية الهدنة أمرا ممكنا”، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية من أجل ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء.