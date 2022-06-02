شاهد.. عروس تلد يوم زفافها

أميرة خالد(صدى):

في واقعة تعد غريبة بالنسبة للمجتمعات الشرقية، فاجأ المخاض سيدة اسكتلندية بالغة من العمر 32 عاما، قبل ساعات قليلة من حفل زفافها على والد طفلها.

وتم نقل العروس بعد ظهور أعراض الولادة عليها إلى المستشفى لتجرى عملية قيصرية طارئة، معلقة بعد ولادتها على المفاجأة غير المتوقعة: «مازحنا بشأن وصول طفلنا يوم زفافنا، ولم نصدق أبداً أن ذلك سيحدث».

وقالت العروس : «استيقظت وأنا على ما يرام، ثم في فترة ما قبل الظهر، جهزناالقاعة، وذهبت أمهاتنا لترتيب المائدة، وتجهيز البار ووضعنا جميع الكراسي حتى تكون القاعة جاهزة للاحتفال، وكانت الأمور تبدو رائعة وكان هناك ضجة كبيرة».

وأضافت : «بعد ذلك لم أشعر أنني على ما يرام، وشعرت بأننى في حالة مخاض، فأخبرت عائلتى بضرورة ذهابى إلى المستشفى، وتمت عملية ولادتي على خير ».