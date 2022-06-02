نجاة شاب من الموت بعد مصارعة مع تمساح 

نيودلهي(صدى):

نجا شاب يبلغ من العمر 14 عاما من فك تمساح هاجمه بينما كان يلعب مع أصدقائه قرب نهر في شرق الهند.

وتعود الواقعة عندما تعرض أوم براكاش ساهو الذي يلعب مع أصدقائه في نهر كاني شرق الهند، لهجوم تمساح، جره بعيدا وأطبق على الشاب بفكه.

وتمكن ساهو من الإفلات من التمساح بعدما وجه للحيوان لكمات في منطقة الجبهة والعينين، بعد معركة استمرت 10 دقائق.

وبحسب السلطات في منطقة كيندرابارا في أوديشا، فإنه لا يزال ساهو في المستشفى في حالة مستقرة رغم تعرضه لإصابات وجروح عميقة.