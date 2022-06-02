القحطاني: نعمل على مشروع يمنع بيع منتجات التبغ في محال التموينات والسوبر ماركت (فيديو)

الرياض(صدى):

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ الدكتور منصور القحطاني، أنه جاري العمل على مشروع يمنع بيع منتجات التبغ في محال التموينات و السوبر ماركت.

وقال القحطاني :” نعمل في اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ على استراتيجية الصحة العالمية وهم ٦ استراتيجيات لمكافحة التبغ، من أهمها العمل على تعزيز النظام”.

وأضاف ” نعمل على تحديد العمر لمن يسمح لهم بارتداد المقاهي وتناول الشيشة فالعمر المسموح فيه ١٨ سنة، والعمل على رفع السن ل٢١ عام جاري، وكذلك تقنين محلات التبغ بحيث لا يكون انتشاره واسع “.

فيديو | الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة التبغ د. منصور القحطاني: نعمل على مشروع يمنع بيع منتجات التبغ في محال التموينات و "السوبر ماركت" #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XAJDlFobHe — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

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