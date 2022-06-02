الخطوط السعودية تعلن عن خطتها لموسم حج عام 1443هـ

جدة(صدى):

أعلنت الخطوط السعودية عن خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن، حجاج بيت الله الحرام، في مرحلة القدوم من جميع أنحاء العالم إلى مطارَي الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وذلك في مستهل الرحلة الإيمانية إلى المشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى مرحلة المغادرة، حيث تم اعتماد توفير الرحلات والسعة المقعدية التي تتناسب مع المتطلبات التشغيلية وحجم الطلب بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات في جميع مراحل السفر وكافة مواقع الخدمة.

ولفت مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال أفواج الحجاج، مبينا أن المملكة تحرص على تنفيذ توجيهات لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وكذلك لجنة الحج المركزية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن، حيث دأبت منذ تأسيسها على توفير الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن بدءاً من تسهيل إجراءات سفرهم عند قدومهم لأداء مناسك الحج وانتهاءً بعودتهم سالمين إلى ديارهم.

وخصصت المملكة أسطولاً خاصاً يبلغ 14 طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ 268 رحلة دولية في 15 محطة و 32 رحلة داخلية في 6 محطات، وسيتم من خلالها توفير أكثر من 107 آلاف مقعداً على القطاع الدولي و 12,8 ألف مقعداً على القطاع الداخلي، حيث يُعنى قطاع مستقل ومتخصص في خدمات الحج والعمرة، باختيار الأسواق التي تشهد كثافة في الطلب على السفر وإجراء التعاقدات الرسمية مع البعثات والهيئات الرسمية في الدول المعنية بتنظيم أداء شعيرة الحج لمواطنيها، هذا وبالإضافة إلى الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي 100 وجهة داخلية ودولية.

وسيحظى الضيوف حجاج بيت الله الحرام بالعديد من الخدمات أثناء الرحلة بما يشمل الاستماع للتلبية، وكذلك التنويه قبل نصف ساعة من التحليق فوق موقع الميقات، إلى جانب المحتوى الترفيهي على متن الطائرة والمتضمن باقة منوعة من البرامج التثقيفية المتعلقة بمناسبك الحج والعمرة عبر القناة المخصصة لذلك بما مجموعة 162 دقيقة من المحتوى السمعي و70 دقيقة من “موشن جرافيك” و 270 دقيقة من البرامج التعليمية و 210 دقيقة من برامج الدعوة والإرشاد مترجمة باللغتين العربية والانجليزية، علاوةً على الشاشتين الرئيسية والعلوية والتي يتم من خلالهما عرض مقاطع قصيرة تهيء الحجاج لمناسك الحج.

وتستهدف المملكة من خلال خطتها التوسع في نقل الحجاج من المحطات التي تشهد طلباً متزايداً على السفر لأداء مناسك الحج وتحقيق معدل 100% في معايير السلامة وتوفير كل التسهيلات التي تهيء لضيوف الرحمن رحلة تحفها السكينة والرفاهية، وقد حشدت لذلك طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، ويتم تنفيذها من قبل فريق متخصص يضم كافة القطاعات التشغيلية يعملون على مدار الساعة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطار بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تُعنى بخدمة الحجاج ومؤسسات الحج والطوافة والنقابة العامة للسيارات والمنظمين لرحلات الحج داخل المملكة وخارجها.

وتشمل خدمات المملكة المقدمة للحجاج إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتي القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وموظفين بالمحطات يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، والترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات، علاوةً على توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، يضاف إلى ذلك تأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية بما يتناسب مع حجم التشغيل.

وفي خطوةٍ تهدف إلى تسهيل الإجراءات للحجاج وتخفيف الضغط على المطارات، توفر الخطوط السعودية خدمة تسلم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة ونقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، كما تنظم حملة توعوية تثقيفية لضيوف الرحمن لتعريفهم بالأنظمة المتعلقة بالأمتعة وكافة الإجراءات ذات العلاقة التي تضمن انسيابية الحركة.