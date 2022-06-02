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  3. بالفيديو.. متحدث الصحة: انتقال الموظفين إلى الشركة القابضة سيتم تدريجيا والتأمين مجاني

بالفيديو.. متحدث الصحة: انتقال الموظفين إلى الشركة القابضة سيتم تدريجيا والتأمين مجاني

بالفيديو.. متحدث الصحة: انتقال الموظفين إلى الشركة القابضة سيتم تدريجيا والتأمين مجاني
الرياض(صدى):

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، إن انتقال الموظفين إلى شركة الصحة القابضة سيتم بشكل تدريجي.

وأضاف “العبد العالي” أن هذه الخطوة فرصة لتطوير قدراتهم في القطاع، مشيرا إلى أن التأمين على المواطنين سيكون بشكل مجاني، وفقا لـ”العربية”.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إلى أن تأسيس الشركة وإنهاء الإجراءات سيكون خلال الأشهر المقبلة.


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